寒さが厳しくなる一方、クマの出没は依然相次いでいます。こうした中、19日、県は緊急のクマ対策を発表。新潟県柏崎市では自治体の判断で猟銃によるクマの駆除などを行う緊急銃猟の訓練が行われました。 19日、柏崎市高柳町で行われたクマの対応訓練。中学校のグラウンドにクマが居座ったケースを想定し、市の職員や警察、地元の猟友会などから約50人が参加しました。近くに住宅街があることなどから市によってクマの駆除が