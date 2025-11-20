◆明治神宮野球大会高校の部決勝九州国際大付11―1神戸国際大付（19日、神宮球場）秋晴れの神宮で、人さし指を何度も天に突き上げた。4年ぶり2度目の出場で初優勝。九州国際大付の1年生左腕、岩見輝晟は「自分の投球ができた。うれしい」と笑った。準決勝までの2試合で5本塁打を放った神戸国際大付を抑え込んだ。初回に暴投で1点を失ったが、2回以降は187センチの長身から投げ下ろす130キロ台後半の直球とスライダーなど