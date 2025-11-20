「明治神宮野球大会・大学の部・決勝、青学大４−０立命大」（１９日、神宮球場）阪神からドラフト１位指名を受けた立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１９日、ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶内野手（２２）＝法大＝らと明治神宮大会の決勝を観戦し、ともにプロへ進む青学大の中西聖輝投手（２１）や小田康一郎内野手（２２）ら大学日本代表の仲間が日本一となった姿に気持ちを新たにした。「本当にすごいです」。立石は