“ミスター・タイガース”として球史に名を刻んだ掛布雅之氏（現阪神ＯＢ会長）の野球殿堂入りを記念した特別展「掛布雅之展〜記憶から記録へ〜」が１２月１７〜２０日（１０〜１９時、最終日は１８時閉場）、高島屋大阪店７階催会場で開催される。現役時代の名場面を振り返る写真（デイリースポーツなど協力）や殿堂入りを象徴する記念レリーフ、ユニホーム、グラブなどが展示され、掛布氏の「記憶」が「記録」として蘇る。ま