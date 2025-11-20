阪神からドラフト１位指名された立石正広内野手（２２）＝創価大＝に向けて、“推し”からデイリースポーツを通じて応援メッセージが届いた。好きな有名人として名前を挙げている、元ＡＫＢ４８でタレントの福留光帆（２２）が単独インタビューに応じて、推し指名に感謝。兵庫県尼崎市出身とあって幼少時代から猛虎は身近な存在で、「あんま周りと比べずに頑張ってほしいですね」と同い年のスター候補にエールを送った。◇