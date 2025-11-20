札幌・東警察署は2025年11月19日、不同意性交の疑いで札幌市北区に住む会社役員の男（71）を逮捕しました。男は5月下旬ごろ、苫小牧市内で10代前半の少女とみだらな行為をした疑いがもたれています。警察によりますと、男と少女は知人関係で、少女の家族から「娘が70代の男から性被害にあった」と110番通報があり、捜査が進められていたということです。調べに対し男は「やっていません」と容疑を否認しています。男は10月29日、自