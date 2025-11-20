阪神・門別啓人投手（２１）が１９日、球団事務所で契約更改交渉に臨み、３３０万増の１２００万円でサインし、来季の先発ローテ定着を誓った（金額は推定）。高卒３年目の今季は開幕ローテに入り、４月６日・巨人戦（東京ド）ではプロ初勝利もつかんだが、ローテ定着には至らず。「自分にとってはすごい情けない、悔しい１年になったなと思います」と心残りを隠さなかった。秋季キャンプではチーム最多１１１５球を投げ込ん