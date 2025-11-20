ヤクルト・青柳晃洋投手（３１）が１９日、地元の横浜市鶴見区内の駒岡小学校と市場小学校けやき分校を訪問し、図書カードの寄贈式と交流会に参加。来季こそ阪神を退治することを誓った。今季途中でＮＰＢに復帰し３試合登板で０勝２敗、防御率８・１０と不本意だった。古巣の虎を相手に２度登板し、１０月２日（甲子園）は４回１／３を６失点と炎上した。「純粋にタイガースが強い」と脱帽したが、来季の頂点を目指し「タイガ