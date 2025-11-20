ドラフト４位で指名された皆川岳飛外野手（中大）が１９日、契約金５０００万円、年俸は１０００万円で仮契約。背番号は「３９」に決まった（金額は推定）。中大時代の背番号は「６」は、阪神・森下が背負った番号を継承したもの。「大学時代から憧れの存在」と話し「こういうプレーヤーになりたいなという思いが高まっていく中でプロの世界に入る。負けたくないですし、お会いしたらアドバイスしていただきたいです」と対面を