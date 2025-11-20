マイルCSと両にらみだったエコロヴァルツ（牡4＝牧浦）は福島記念へ。最終追いは坂路。天皇賞・秋11着から中2週のローテゆえ、4F56秒3〜1F13秒5の遅い時計で流せば十分。動きを確認した牧浦師は「順調で変わりなく、いい状態です」と目を細める。23年夏の新馬勝ちが福島芝1800メートルでコース相性は証明済み。「58・5キロのハンデは想定内だけど他に軽い馬もいる。ハンデ差が鍵ですね」と軽量馬の存在を気にかけていた。