クリスマスパレード（牝4＝加藤士）は新コンビの戸崎を背に坂路併せ馬で最終調整を行った。馬なりながら4F52秒5の自己ベストをマーク。ラスト1Fを12秒5にまとめ、僚馬エベリンテソーロ（3歳1勝クラス）と併入した。加藤士師は「戸崎さんは馬に合いそうな感じ。状態はいい」と笑顔。「前走（クイーンS9着）は洋芝が合わなかった。福島なら」と逆襲を誓った。