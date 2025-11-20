全日本プロレスの大森北斗（３０）が１９日、神戸市のデイリースポーツ本社を訪れ、１２月６日の「世界最強タッグ決定リーグ戦・大阪大会」（エディオンアリーナ大阪第２競技場）をＰＲした。全日本の暮れの風物詩でもある「世界最強タッグ−」。大阪では公式戦４試合が実施されるが、大森は公式戦が組まれておらず、タッグパートナーの羆嵐らとのコンビで８人タッグに登場。青柳優馬、安斉勇馬らと激突する。同１０日の優勝決