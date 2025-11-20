昨年の新潟記念を制したシンリョクカ（牝5＝竹内、父サトノダイヤモンド）の引退が決まった。19日、管理する竹内師が明らかにした。今後は生まれ故郷の下河辺牧場で繁殖入りする予定。通算17戦2勝、総獲得賞金1億3188万8000円。16日のエリザベス女王杯13着がラストランになった。竹内師は「無事にお母さんとして牧場に戻せて良かった。さまざまな経験をさせてくれた馬です」と感慨深く語った。今年の小倉牝馬S（同着V）を制し