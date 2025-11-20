舞台「ロボコォォォン！―ROBOTCOOONTEST！―」の稽古場取材会が19日、都内で行われた。“高専生の甲子園”とも呼ばれる「高専ロボコン」を題材に描く青春群像劇。「無駄な事に命を懸ける」がモットーの主人公を演じる笹森裕貴（28）は、「一番うるさいし、一番動く」とアピール。乃木坂46の佐藤璃果（24）はオカルト好きな少女役で、「好きなものには一直線。愛が強いところが似ている」と自身との共通点を明かした。12月