俳優の吉岡里帆（３２）が１９日、東京・丸の内ＫＩＴＴＥで行われたイベント「ＷＨＩＴＥＫＩＴＴＥ」（２０日〜１２月２５日）のクリスマスツリー点灯式に登場した。吉岡は輝くパールやビーズがちりばめられた白いロングドレス姿で「イルミネーション、光の世界の擬人化になるような裏テーマがありまして。着ていても視界がキラキラしていて楽しい」と笑顔で解説した。毎年クリスマスはすいているため人間ドックに行って