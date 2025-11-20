外国為替市場では円安が進んでいます。円相場が一時、1ドル＝157円台をつけました。【写真を見る】円相場1ドル＝157円台 約10か月ぶり円安水準 政府の20兆円超経済対策の影響か外国為替市場では円相場が一時、1ドル＝157円台をつけました。およそ10か月ぶりの円安水準です。また、ユーロに対しても円は売られ、一時、1ユーロ＝181円に迫る場面もありました。背景にあるのは、財政悪化の懸念です。政府が近くまとめ