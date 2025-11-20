ｔｉｍｅｌｅｓｚの篠塚大輝（２３）が１８日放送のフジテレビ系「めざましテレビ」（午前５時２５分）で披露した一発ギャグが波紋を呼んでいる。この舞台裏を巡り、篠塚と「めざまし」側のチェックの甘さが指摘されている。篠塚は同番組で今月のマンスリーエンタメプレゼンターを担当し、午前６時台のエンタメコーナーをはじめ、各コーナーでの原稿読みや食リポに挑戦。同７時台からはＭＣとして放送終了まで出演し、エンタメ