ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は上値追いが続いており、１５７円台を付けている。片山財務相、城内経済財政相、植田日銀総裁による３者会談後の片山財務相の会見から、円安が強まり、一気に１５０ポイント上昇した格好。 日本時間４時に公表されたＦＯＭＣ議事録を受けて、ドル高の反応が見られていることもドル円を押し上げている。議事録では「多くが１２月利下げは不適切とした一方、複数の委員からは１２月利下げは十分