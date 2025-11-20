秋季キャンプで打撃改造に取り組む広島・石原が新井監督から助言を得た。スイングの際にグリップが前に出てしまい、ヘッドが返らずに打ち損じる悪癖を矯正するのに「（グリップを）“構えたところから真下に落として回る意識で打って、ちょうどいいんじゃないか”と。意識付けとしては良かった」とうなずいた。打力アップで正捕手獲りを目指す来季。「今年は全然打てなかったし、変えていかないといけない」と気合を入れた。