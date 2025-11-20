広島・高橋が新球スプリットに好感触を得ている。従来のフォークは落差が大きいが、習得中のそれは真っすぐ軌道から鋭く落ちる。この日は新球を交えてブルペンで56球を投げ「侍ジャパンとの試合（10日）で感じが凄く良かった。空振りを取る決め球にしたい。カウント球と投げ分けたい」と語った。一岡竜司アナリストは「（高橋が得意とする）カットボールと対になるフォーク。左腕は使う投手が少ないので武器になる」と強調した