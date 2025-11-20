ナゴヤ球場と高知市に分かれて行っていた秋季キャンプを打ち上げた。今キャンプはナゴヤ球場で汗を流していた森駿は、きょう20日に台湾入りして臨む「アジアウインターベースボールリーグ」に向けて意気込みを示した。「まずはケガなく。その中で打撃面の確実性と得点圏打率を意識してやっていきたい」高卒1年目の今季は9月23日のヤクルト戦でデビューしプロ初安打。桐光学園（神奈川）では1年春からベンチ入りし高校通算48本