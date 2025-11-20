阪神の高寺望夢内野手（２３）が１９日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、春季キャンプから存在感を見せることを意気込んだ。１３５０万増の推定２０００万円でサイン。３倍超えの昇給に「しっかり評価していただきました」と笑みが止まらなかった。今季はキャリアハイを大きく更新する６７試合に出場し打率・２３１、７打点。プロ初本塁打を含む２本塁打も放ったが、現状に満足しているわけではない。「２月