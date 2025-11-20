日々トレセンや競馬場で取材を続ける記者がテーマを考え、自由に書く東西リレーコラム「書く書くしかじか」。今週は東京本社の鈴木悠貴（34）が担当する。取り上げるのは10月1日から運用が開始された美浦トレセンの新競走馬診療所。競走馬を救う最新鋭施設に迫った。美浦トレセンの新競走馬診療所が10月1日から運用が開始された。従来よりもはるかにスケールが大きく、これまで19だった入院馬房は30にまで増加。また、多くの最