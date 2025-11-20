国際サッカー連盟（FIFA）は19日、最新のFIFAランキングを発表。このランキングを受け、2026年6月に開幕する『FIFAワールドカップ26』の出場権をかけた欧州予選プレーオフのポッド分けも決定した。組み合わせ抽選会は20日に行われ、プレーオフの準決勝8試合と決勝4試合は来年3月に開催される。ワールドカップ（W杯）欧州予選のグループステージ全日程は18日に終了。各グループ首位の12チームが、メキシコ、カナダ、アメリカの3