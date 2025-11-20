俳優の反町隆史（51）、大森南朋（53）、津田健次郎（54）が、来年1月14日スタートのフジテレビ連続ドラマ「ラムネモンキー」（水曜後10・00）にトリプル主演する。さえない中年おじさん3人が青春を取り戻すコメディー作品となる。「リーガル・ハイ」などで知られる古沢良太氏のオリジナル作。中学時代に映画研究部の仲間だった3人が、当時憧れだった女性顧問の失踪事件を機に37年ぶりに再会し事件を追いかける物語。反町は仕