3歳牝馬限定の地方交流重賞「第36回ロジータ記念」（S1）が19日、川崎競馬場で行われた。2番人気ドナギニーがゴール前で差し切って、重賞初制覇。同馬には「第19回東京シンデレラマイル」（12月30日、大井）への優先出走権が与えられた。最内枠から好スタートを決めて道中は内ラチ沿いの経済コースを運んだ。笹川は「本当にいいところを通れたので、後は自分の気持ちが馬に伝わらないように」と平常心で好位を追走。4角をロス