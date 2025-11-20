4勝11分け21敗で最下位のJ1新潟はオフ明けの19日、新潟・聖籠町のアルビレッジで一般公開で練習を行った。2―5で敗れた前節の湘南戦で意地のミドルシュートを決めたFWマテウス・モラエス（25）は、チームのJ2降格が決まった後もモチベーションは高い。初めての新潟の冬にも順応しており、残り2試合も結果を求めて左足を振り続けていく。気温が10度を下回り、強い風も吹く練習場。モラエスは帽子に手袋、ネックウオーマーも着用