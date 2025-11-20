防衛省のシンクタンクである防衛研究所は、中国の軍事・安全保障の動向をまとめた「中国安全保障レポート2026」を公表し、中国、ロシア、北朝鮮の連携について分析しました。レポートでは、インド太平洋地域における中国とロシアの関係は、日本、韓国などの同盟国と連携して抑止力を高めるアメリカに対して、戦略的なバランスをとるために展開してきたと説明。中露による合同軍事演習や合同パトロールが常態化するとともに、その規