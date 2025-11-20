楽天が19日、育成ドラフト3位で指名した白鴎大・中沢匠磨投手（22）と栃木県小山市内で入団交渉を行い、支度金270万円、年俸250万円で基本合意（いずれも金額は推定）。中沢は「本日、楽天イーグルスのユニホームに袖を通して、プロ野球選手として早くこのユニホームでプレーをしたい気持ちが強く湧いてきました」と語った。最速150キロの直球に加え、カーブ、フォークなど多彩な変化球を操る22歳は憧れの存在にチームメートと