漫画を無断でインターネット上に公開する違法行為の責任は、海賊版サイトの運営者にとどまらず、配信を手助けした企業にも及ぶという、初めての司法判断である。海賊版サイトの漫画データを拡散させ、著作権を侵害したとして、講談社など出版４社が米国のＩＴ企業「クラウドフレア（ＣＦ）」に総額５億円の損害賠償を求めた訴訟の判決があった。東京地裁はほぼ全額の支払いを命じた。ＣＦ社は、世界各地に自社サーバーを設け