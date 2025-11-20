高市首相の台湾に関する国会答弁を巡り、日本の対応に不満があるからといって、意図的に日本を貶（おとし）めようとする中国のやり方は度が過ぎる。金井正彰外務省アジア大洋州局長と中国外務省の劉勁松アジア局長が北京で協議した。中国中央テレビは、劉氏がポケットに手を入れたまま相手を見下すように話し、金井氏が頭を下げたかに見える様子を放送した。劉氏の対応は著しく礼節を欠き、外交の場で求められる規範を逸脱し