政府・与党は、２１日にも閣議決定する総合経済対策に、児童手当の対象となっている０〜１８歳の子ども１人あたり２万円を給付する支援策を盛り込む方針を固めた。所得制限は設けず、一回限りの給付とする方向だ。冬場の電気・ガス代の補助については、来年１〜３月の３か月使用分に対し、一般的な家庭で計７０００円程度とする方向で調整する。自民党の小林政調会長は１９日、公明党の岡本政調会長と会談し、「子育て応援手当