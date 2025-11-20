ヤマコーの「ニュー釜めしカマドセット（内側フッ素加工）」自宅での食事時間を楽しめる小型でユニークな調理機器が注目されている。釜めしセットのほか、たい焼きや大判焼きが簡単に作れる商品、1人前の麺料理などが楽しめる鍋が登場している。（共同通信＝増井杏菜記者）ヤマコー（岐阜県中津川市）の「ニュー釜めしカマドセット（内側フッ素加工）」は、卓上で釜飯を手軽に楽しめる。1合炊きのアルミ釜とふた、かまどこんろ