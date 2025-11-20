プロ野球１２球団のオーナー会議が１９日、東京都内で開催され、試合時間短縮につながる施策の検討を進めていくことが確認された。今季の平均試合時間は３時間５分。議長を務めた日本ハムの井川伸久オーナーは「きびきびとした試合を推進する」と語った。２０２４年途中から２軍戦では、投球動作までの時間を制限する「ピッチクロック」と同様に、「ピッチタイマー」を導入している。来季はこの間隔を１５秒から１２秒に変更。