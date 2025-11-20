俳優反町隆史（51）、大森南朋（53）、津田健次郎（54）が、来年1月14日放送開始のフジテレビ系連続ドラマ「ラムネモンキー」（水曜午後10時）でトリプル主演を務めることが19日、分かった。同作の舞台は現代。51歳を迎えて「こんなはずじゃなかった」と人生に行き詰まりを感じていた吉井雄太（反町）、藤巻肇（大森）、菊原紀介（津田）の同級生3人が、少年時代を過ごした街で発生したある事件をきっかけにもう1度“青春の輝き”