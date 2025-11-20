11月20日（木）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・阿蘇郡南阿蘇村河陰（スピード違反）国道218・・・上益城郡山都町城平（交差点違反）県道・・・球磨郡湯前町（スピード違反）県道・・・天草市牛深町（スピード違反）  ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の