俳優の反町隆史、大森南朋、津田健次郎（５４）が来年１月１４日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「ラムネモンキー」（水曜・後１０時）でトリプル主演することが１９日、分かった。同局系「コンフィデンスマンＪＰ」「リーガルハイ」シリーズなどのヒット作で知られる古沢良太氏（５２）のオリジナル。中学時代に映画研究部でカンフー映画に夢中だった通称・ユン（反町）、チェン（大森）、キンポー（津田）と香港スター好き