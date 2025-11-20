巨人が新外国人候補として前レイズのフォレスト・ウィットリー投手（２８）を本格調査していることが１９日、分かった。アストロズに１６年ドラフト１巡目指名された２０１センチの長身右腕で１６０キロの剛速球が魅力。日本行きを目指すためリリースしたとレイズから発表された。細部を詰めている段階で、正式決定はしていないが、獲得が実現すれば、先発不足を解消するエース級として期待がかかる。先発陣の救世主になり得る