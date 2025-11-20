ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が１９日、都内で行われた自身が出演する木下グループの「ＣＭ第２弾制作発表会」に出席。大谷翔平投手（３１）らの来年３月のＷＢＣ出場について、悩める胸中を明かした。これまではド軍の監督という立場としてＷＢＣ出場に否定的な思いも吐露したことがあった。この日は「彼らが決めること」と、３選手に託すことを明言した。様々な思いが交錯する中で、ロバーツ監督は思いを口にした。