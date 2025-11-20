オリックス・山下舜平大投手（２３）が１９日、来季へ「無双ボディー」の完成を誓った。２０日が最終日となる秋季キャンプでは「朝昼昼夜夜」の１日５食で栄養管理し、体重は昨年の同時期より４キロ減の９９キロ。「動きやすいし、オフのベースはできた」と力を込めた。「朝から夜にかけて（食事を）少なくするイメージで」と低脂肪高たんぱくを徹底。就寝前に卵の白身４個分を摂取した。キャンプ休日の釣りはリフレッシュとし