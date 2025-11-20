楽天に育成ドラフト３位で指名された白鴎大の中沢匠磨投手（２２）が１９日、栃木・小山市内で入団交渉を行い、支度金２７０万円、年俸２５０万円（金額はいずれも推定）で契約合意した。写真撮影時に初めてユニホームを着て、「楽天イーグルスのユニホームに袖を通して、プロ野球選手として早くこのユニホームでプレーをしたい気持ちが強く湧いてきました」と話した。最速１５０キロの直球と落差のあるフォークのコンビネーシ