プロ野球12球団のスター選手が一堂に会する、恒例のスペシャルイベント『大和地所スペシャル 超プロ野球ULTRA』が、12月8日で大阪城ホールで開催されることが決まり、20日に出演者が発表された。【写真】『超プロ野球ULTRA』5年連続MCの爆笑問題＆鷲見玲奈1985年にスタートした当イベントシリーズは、今年で41回目。今年は「12球団の対抗戦」から、「セ・パのリーグ対抗戦」にリニューアルされる。「交流戦上位6チーム独占」「