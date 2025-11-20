俳優の反町隆史、大森南朋、津田健次郎が1月スタートのフジテレビ水10ドラマ 『ラムネモンキー』（毎週水曜後10：00）で“トリプル”主演を務めることが明らかになった。ドラマ・映画・声優など多彩なフィールドからそれぞれの道を築き上げ、唯一無二の存在感を放つ3人が、“こんなはずじゃなかった”大人たちの再会と再生を描いた「1988青春回収ヒューマンコメディ」を届ける。【動画】反町隆史、ストライク投球に場内どよめ