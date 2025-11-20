防衛省のシンクタンク「防衛研究所」は20日、中国の安全保障政策に関する年次報告書「中国安全保障レポート2026」を発表し、「中露の戦略的協力が中国の作戦能力増強を、露朝の接近が北朝鮮の核ミサイル能力の増強をもたらす」と警戒感を示した。16回目の刊行となる今回のレポートは、中国が新興国や途上国を取り込んで自らの価値観に基づく国際秩序形成の動きを加速するなか、中国・ロシア・北朝鮮の”不均衡なパートナーシップ”