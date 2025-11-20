【ワシントン＝田中宏幸】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１９日、１０月２８〜２９日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の議事要旨を公表した。次回１２月会合での政策判断を巡って意見が分かれ、多くの参加者が年末まで政策金利を据え置くことが適切となる可能性が高いとの見通しを示した。ＦＲＢは１０月のＦＯＭＣで、２会合連続で０・２５％利下げすることを賛成多数で決めた。ミラン理事は０・５％の利下げを主張