日本時間４時に公表されたＦＯＭＣ議事録を受けて、為替市場はややドル高の反応が見られている。議事録では「多くが１２月利下げは不適切とした一方、複数の委員からは１２月利下げは十分適切な可能性」と指摘していたことが明らかとなった。 十分適切と指摘した複数の委員は恐らく、ミラン理事とウォラー理事が含まれていると思われる。 ドル円は議事録公表直後に１５６．９０円付近まで上昇し、１５７円に接近