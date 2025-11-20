今年最後のG1「第67回競輪祭」（優勝賞金5090万円）と「第3回競輪祭女子王座戦」（優勝賞金590万円）が19日、開幕した。きょう20日の2日目、競輪祭女子王座戦の注目レースは11Rだ。首位争いは激戦だが、ナショナルチームに所属する仲沢を中心視。着以上の気配だった児玉や、22連勝中の梅川も好勝負は必至だ。尾崎と吉川も軽視はできない。＜1＞仲沢春香ファンの応援が聞こえて頑張らなきゃと思った。自力。＜2＞梅川風子