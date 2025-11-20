ボートレース津のルーキーシリーズ第21戦「スカパー！・JLC杯争奪戦」は19日、2日目が終了。きょう20日の3日目、注目レースは12Rだ。動き一変してきた若林が2日続けての1枠で再び逃げる。2コースの中村泰が絶好のガード役になりそうなことも好都合。先マイ決めて突き放す。もちろん中村泰の差し切りは考えておきたい。若林がワンミスでもすれば突き抜ける。藤原がカド捲りで挑む。為本の先手ツケマイも無視できない。＜1＞若