ボートレース徳山の開設72周年記念競走「G1徳山クラウン争奪戦」は19日、予選ラストの4日目が終了。きょう20日の5日10〜12Rで行われる準優勝戦メンバーが出そろった。注目レースは11Rだ。なお地元・山口支部の白井英治は途中帰郷となった。馬場がいつもの出足を仕上げて快速モードになってきた。予選2位とはいえ、優出すればコース不問の足だけにチャンスあり。前回の7月SGオーシャンカップで準Vしたように当地相性もいい。イ