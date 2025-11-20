◇W杯北中米カリブ海予選B組キュラソー0ー0ジャマイカ（2025年11月18日）26年サッカーW杯予選が18日に行われ、北中米カリブ海でキュラソーがジャマイカと0―0で引き分け、B組首位で初出場を決めた。W杯史上最少となる人口15万人の小国が躍進した。欧州ではC組のスコットランドがデンマークを4―2で破り、逆転で7大会ぶり9度目の出場権を獲得した。新たに8チームが突破を決め、来年3月のプレーオフ6枠を除く42チームが確定。